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121 زيارة تفتيشية و 82 مخالفة في حملة أمنية بالدمام

121 زيارة تفتيشية و 82 مخالفة في حملة أمنية بالدمام
http://almnatiq.net/?p=929258
الدمام - المناطق

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب عمل الدمام وبمشاركة مدير المكتب عمير الزهراني الثلاثاء الموافق 23/04/1442 عدة جولات تفتيشية ، وبلغ عدد الزيارات 121 زيارة ميدانية، بالتعاون مع شرطة الدمام ممثلة بشعبة الضبط الإداري وبقيادة مدير شعبة الأمن الوقائي المقدم حمود المقاطي .

وتم خلال الحملة التفتيشية ضبط ” عدد 52 مخالفة لنظام العمل ” يرتكز معظمها على ” مخالفات التوطين وفقاً للفقرة 20 الخاص بالمهن الموطنة و 4 مخالفات عدم وجود تأمين صحي ومخالفات عقود العمل وفقًا لجدول العقوبات المُعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ” الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 29/09/1440 .

و قد توجت هذه الجولة التفتيشية المشتركة بين مكتب العمل بالدمام بقيادة مدير المكتب عمير الزهراني و مدير التفتيش بالمكتب محمد الزويد والضبط الاداري ومشاركة رئيس الضبط الميداني النقيب عبدالله الحربي بإيقاف عدد 3 وافدين مخالفين لنظام الإقامة من أصل 40 تم الوقوف عليهم ميدانيا، حيث أن العمالة تعمل لحسابها الخاص ومنهم من هو مسجل عليه بلاغ تغيب من قبل صاحب العمل، كما تم ضبط عدد من المخالفات للإجراءات الاحترازية .

وبدوره اكد مساعد مدير عام الفرع لقطاع العمل الأستاذ محمد بن أحمد الأطرش “ان الفرق التفتيشية في الميدان مهمتها متابعة التطبيق لنظام العمل ومدى التزام المنشآت بذلك ، و الرد على اي استفسار يرد من قبل مالك المنشأة أو الموظف حول الأنظمة والقوانين خاصة المستحدث منها، كما نوه بأن التطبيق لنظام العمل يحفظ حق الموظف ومالك المنشأة ويرتقي بسوق العمل ، وهذا ما نسعى لتطبيقه والتحقق منه عبر الجولات التفتيشية الخاصة أو الحملات المشتركة كل بحسب اختصاصه ومجاله، كل الجهات المعنية تتعاون في الحملات التفتيشية لتطبيق الأنظمة والقوانين التي تصب بالتأكيد في صالح الوطن والمواطن و تحفظ حق اصحاب المنشأة ، المستثمرين و المقيمين العاملين بشكل نظامي.

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