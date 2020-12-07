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تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة منزلية للمرضى في الحدود الشمالية

تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة منزلية للمرضى في الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=929277
المناطق - الحدود الشمالية/

نفّذت صحة الحدود الشمالية 14912 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية وذلك خلال العام الجاري2020م، حيث استفاد منها 6580 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج.
وأوضحت أنه تم تنفيذ 6943 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم وكذلك تنفيذ 23 مبادرة للرعاية الصحية المنزلية خلال نفس الفترة.
يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق المملكة من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية .
وتشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض

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