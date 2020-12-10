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مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن: استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)

مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن: استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)

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مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن: استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)

مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن: استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)
http://almnatiq.net/?p=929279
المناطق - واس

صرح مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيرًا ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.
وأوضح أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.
وأضاف المصدر، بإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من اليوم الخميس (10 ديسمبر 2020م) بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (ابين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.
واختتم المصدر تصريحه قائلاً: إنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.

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