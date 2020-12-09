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أمانة الجوف تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء

أمانة الجوف تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء

منطقة الجوف
تعليم القصيم يفعل اليوم العالمي لحقوق الإنسان

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مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن: استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)

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أمانة الجوف تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء

أمانة الجوف تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء
http://almnatiq.net/?p=929280
المناطق - الجوف

شاركت أمانة منطقة الجوف في فعاليات حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي انطلقت يوم 25 نوفمبر الماضي، وزينت الأمانة عددا من الميادين والشوارع باللون البرتقالي الذي يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقا وعالم خال من العنف ضد النساء.
وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان إن تفعيل الحملة يأتي ضمن مشاركة المملكة في هذه الفعالية الدولية وبتنسيق من لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الجوف، بالتزامن مع اختيار الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020.
وأكد الحموان أن الأمانة، بتوجيه من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، تحرص على تفعيل برامج المشاركة المجتمعية، والاهتمام بمختلف الفعاليات والحملات التوعوية الوطنية والعالمية التي تشارك فيها المملكة.
يذكر أن الحملة أطلقتها الأمم المتحدة عام 1991 وتنظم سنويا، وتستمر حتى 10 ديسمبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتهدف لمناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات في العالم، وكان موضوع الحملة هذا العام بحسب الأمم المتحدة “العالم برتقالي: التمويل، الإستجابة، الوقاية والجمع

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