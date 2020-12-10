احدث الأخبار

تعليم القصيم يفعل اليوم العالمي لحقوق الإنسان
منطقة القصيم
 مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن: استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)
أبرز المواد
 تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة منزلية للمرضى في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 حساب المواطن: 1.8 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد حفل تكريم رئيس لجنة أهالي البكيرية وعدد من المحافظين السابقين
منطقة القصيم
 غرفة الأحساء تُقِرِّ تَشْكِيل مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري
المنطقة الشرقية
 121 زيارة تفتيشية و 82 مخالفة في حملة أمنية بالدمام
المنطقة الشرقية
 استئصال “ورم نادر” لطفلة حديثة الولادة في الخرج
منطقة الرياض
 الدوسري يعود للمشاركة من باها حائل تويوتا الدولي
منطقة حائل
 أمير جازان يتفقد محافظة الدرب ومركز الشقيق ويدشن ويضع حجر الاساس لمشروعات تنموية
منطقة جازان
 “منشآت” تدعو المنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في جائزة ابتكر
أبرز المواد
 مارادونا مات فقيرا.. معلومات عن ثروته ستصدمك
أبرز المواد
تعليم القصيم يفعل اليوم العالمي لحقوق الإنسان

تعليم القصيم يفعل اليوم العالمي لحقوق الإنسان

منطقة القصيم
مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن: استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)

مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن: استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)

أبرز المواد
تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة منزلية للمرضى في الحدود الشمالية

تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة منزلية للمرضى في الحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
حساب المواطن: 1.8 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر

حساب المواطن: 1.8 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر

أبرز المواد

تعليم القصيم يفعل اليوم العالمي لحقوق الإنسان

تعليم القصيم يفعل اليوم العالمي لحقوق الإنسان
http://almnatiq.net/?p=929285
المناطق - بريدة

شهدت مساعد مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم للشؤون التعليمية “بنات” هيفاء اليوسف ملتقى “الأسرة والمجتمع” عن بعد ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي تنظمه إدارة الإرشاد الطلابي بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية النسائية ببريدة ومجلس شؤون الأسرة بالقصيم والذي يستهدف جميع فئات المجتمع.وأوضحت المساعد التعليمي “بنات” هيفاء اليوسف في كلمتها أن لمملكتنا الحبيبة اليد الحانية والوقفات الإنسانية يشهد بها العالم أجمع بما تقدمه من خدمات إنسانية حفظت بها كرامة الإنسان ويتضح ذلك في مواقفها ودعمها ومساعداتها التي تقدمها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي تضمن المحافظة على حقوق المواطن والمقيم وتعزيز الأسرة وحمايتها باعتبارها الركيزة الأساسية في تنمية المجتمع ، وقدمت شكرها وتقديرها لإدارة الإرشاد الطلابي على تنفيذ الملتقى وتنظيمه ولجميع المشاركين فيه .وتضمن الملتقى مجموعة من المحاور من أهمها ” المرأة طموح وتمكين” قدمته المشرفة نوال النصيان ” بعدها محور “حقوق وواجبات الأسرة في ظل رؤية 2030 ” قدمته أستاذ العقيدة المشارك بجامعة القصيم الدكتورة سامية البدري ثم تناولت المستشارة القانونية في جمعية مدارك النسائية سلوى الحمد محور “حقوق المرأة القانونية ” واختتم الملتقى بمحور “ريادة الأعمال وفرص التمكين التجارية بالمملكة العربية السعودية قدمته رنا الدبيان .جدير ذكره أن إدارة الإرشاد الطلابي تقيم يوم الخميس 25/ 4/ 1442هـ عبر برنامج الزووم ملتقى “كبار السن في عيون المجتمع ” لمناقشة حقوق كبار السن في المجتمع والتوعية بمرض الزهايمر و الذي يستهدف جميع فئات المجتمع .

روابط ذات صلة

أمير القصيم يشهد حفل تكريم رئيس لجنة أهالي البكيرية وعدد من المحافظين السابقين

أمير القصيم يشهد حفل تكريم رئيس لجنة أهالي البكيرية وعدد من المحافظين السابقين
أمير منطقة القصيم يستقبل معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز

أمير منطقة القصيم يستقبل معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز
أمير القصيم يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة

أمير القصيم يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*