تعليم القصيم يفعل اليوم العالمي لحقوق الإنسان

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شهدت مساعد مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم للشؤون التعليمية “بنات” هيفاء اليوسف ملتقى “الأسرة والمجتمع” عن بعد ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي تنظمه إدارة الإرشاد الطلابي بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية النسائية ببريدة ومجلس شؤون الأسرة بالقصيم والذي يستهدف جميع فئات المجتمع.وأوضحت المساعد التعليمي “بنات” هيفاء اليوسف في كلمتها أن لمملكتنا الحبيبة اليد الحانية والوقفات الإنسانية يشهد بها العالم أجمع بما تقدمه من خدمات إنسانية حفظت بها كرامة الإنسان ويتضح ذلك في مواقفها ودعمها ومساعداتها التي تقدمها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي تضمن المحافظة على حقوق المواطن والمقيم وتعزيز الأسرة وحمايتها باعتبارها الركيزة الأساسية في تنمية المجتمع ، وقدمت شكرها وتقديرها لإدارة الإرشاد الطلابي على تنفيذ الملتقى وتنظيمه ولجميع المشاركين فيه .وتضمن الملتقى مجموعة من المحاور من أهمها ” المرأة طموح وتمكين” قدمته المشرفة نوال النصيان ” بعدها محور “حقوق وواجبات الأسرة في ظل رؤية 2030 ” قدمته أستاذ العقيدة المشارك بجامعة القصيم الدكتورة سامية البدري ثم تناولت المستشارة القانونية في جمعية مدارك النسائية سلوى الحمد محور “حقوق المرأة القانونية ” واختتم الملتقى بمحور “ريادة الأعمال وفرص التمكين التجارية بالمملكة العربية السعودية قدمته رنا الدبيان .جدير ذكره أن إدارة الإرشاد الطلابي تقيم يوم الخميس 25/ 4/ 1442هـ عبر برنامج الزووم ملتقى “كبار السن في عيون المجتمع ” لمناقشة حقوق كبار السن في المجتمع والتوعية بمرض الزهايمر و الذي يستهدف جميع فئات المجتمع .