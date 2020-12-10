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وزير الخارجية اليمني يطلب من المجتمع الدولي استمرار الضغط على المليشيات الحوثية تسريع عملية صيانة وتفريغ خزان صافر

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وزير الخارجية اليمني يطلب من المجتمع الدولي استمرار الضغط على المليشيات الحوثية تسريع عملية صيانة وتفريغ خزان صافر

وزير الخارجية اليمني يطلب من المجتمع الدولي استمرار الضغط على المليشيات الحوثية تسريع عملية صيانة وتفريغ خزان صافر
http://almnatiq.net/?p=929293
المناطق - واس

أدان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، تباطؤ المليشيات الحوثية في عملية صيانة خزان صافر.
وأكد خلال لقائه نائب المبعوث الأممي لليمن معين شريم، ضرورة استمرار الضغط الدولي على المليشيا الحوثية بغية تمكين الفريق الفني للأمم المتحدة من البدء بمهمة التقييم والصيانة للخزان، تمهيداً لتفريغه والتخلص منه ومنع حدوث كارثة بيئية تشكل خطراً على اليمن والمنطقة.

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