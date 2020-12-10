القتل حداً لسوري ومواطنة.. أنهيا حياة زوجها ضرباً بآلة صلبة في منطقة القصيم

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أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بجانيين في مدينة بريدة ، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / صاردار عبدالله الموسى – سوري الجنسية – وبمشاركة ومساعدة / فادية بنت حسن بن توفيق القلاع – سعودية الجنسية – على قتل / إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الغصن – سعودي الجنسية – زوج الجانية ، وذلك بضربه عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده بآلة صلبة راضة على وجه الحيلة والخداع في مأمنه بعد التخطيط المسبق والتنسيق معها على التخلص من زوجها .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتل حداً لقتلهما المجني عليه غيلة ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين / صاردار عبدالله الموسى و فادية بنت حسن بن توفيق القلاع اليوم الخميس 25/ 4/ 1442هـ ، بمدينة بريدة بمنطقة القصيم .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره , والله الهادي إلى سواء السبيل.