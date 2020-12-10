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أمانة الشرقية تنفذ (944) جولة رقابية وترصد (16) مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق المركزية أمس الاربعاء
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أمانة الشرقية تنفذ (944) جولة رقابية وترصد (16) مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق المركزية أمس الاربعاء

أمانة الشرقية تنفذ (944) جولة رقابية وترصد (16) مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق المركزية أمس الاربعاء

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أمانة الشرقية تنفذ (944) جولة رقابية وترصد (16) مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق المركزية أمس الاربعاء

أمانة الشرقية تنفذ (944) جولة رقابية وترصد (16) مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق المركزية أمس الاربعاء
http://almnatiq.net/?p=929305
المناطق - الدمام

رصَدت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأربعاء 24/4/1442هـ، (16) مخالفة، سُجِّلت منها (12) مخالفة على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس ” كوفيد19″، و (4) مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية، وذلك من خلال (944) جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و جولتان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

في حين رفعت الأمانة (7453) طن من النفايات، وأزالت (4078) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9412) من الكوادر البشرية بالنظافة.

كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير (757) موقعاً، باستخدام (148754) لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة (475) من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بكافة ميادين الخدمة في المنطقة، حيث تستقبل يوميا الشكاوى والبلاغات عبر مركز البلاغات (940).

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