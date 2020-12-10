أمير منطقة المدينة المنورة يسلم وثائق المِلكِيَّة المحدثة لعدد من المواطنين

المناطق - المدينة المنورة

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، وثائق المِلكِيَّة المحدّثة للمواطنين الذين يملكون أراضي بمخطط جنوب مطار المدينة، وذلك عقب إنتهاء الهيئة العامة لعقارات الدولة من تنظيمها وتطويرها.

وثمّن سموه، لدى لقائه معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في حماية عقارات الدولة والنهوض بكفائتها الإنتاجية في مختلف مناطق المملكة.

كما استمع سموه، لشرح من معالي محافظ الهيئة، عن الخطط المستقبلية في المنطقة نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والإقتصادي، وتطبيق مفهوم كفاءة الإنفاق وفق استراتيجية الهيئة المعتمدة، ورؤية المملكة 2030.

من جانبه، نوه معالي محافظ هيئة عقارات الدولة، بالدعم الكبير لأعمال ومهام الهيئة من قِبل ولاة الأمر -يحفظهم الله-، مُثمناً دعم ومتابعة سمو أمير منطقة المدينة المنورة لأعمال هيئة عقارات الدولة في المنطقة، والذي كان له الأثر الكبير في تنظيم أرض جنوب المطار تنفيذًا للأمر الملكي الكريم، وإنجازاً للجهود المشتركة نحو إكمال إجراءات التنظيم بتسليم المواطنين الصكوك المحدّثة الخاصة بهم.