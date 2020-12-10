لتدعيم الفريق بصفقات قوية .. النصر يستغني عن 3 أجانب!

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تسعى إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت لرحيل عدد من اللاعبين الأجانب، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر يستقر على الأجانب الراحلين

واستقرت إدارة العالمي على رحيل المغربي نور الدين أمرابط وحارس المرمى الأسترالي براد جونز، خاصة أن عقدهما ينتهي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويدخلان الفترة الحرة التي تسمح لهما بالتوقيع لأي ناد في شهر يناير.

وأضاف مصدر خاص لـ”الاقتصادية”: “إدارة الفريق وبالتنسيق مع الجهاز الفني قررت إعادة الحارس وليد عبدالله لقائمة الفريق الأساسية، إضافة لتفعيل أحد بنود إعارة أمين بخاري لنادي العين من أجل استعادته لتغطية رحيل جونز”.

وتابع: “وستكون الصفقتان المقبلتان لمهاجم وصانع ألعاب، وقد يكون هناك لاعب ثالث يغادر الفريق خلال فترة التعاقدات الثانية والأقرب هو مايكون بيريرا في حالة وفق النادي في مفاوضاته الحالية”.

العالمي يُعاني هذا الموسم

ورفع العالمي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الأهلي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.