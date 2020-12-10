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أمير الحدود الشمالية يعتمد خطة مشروع فريق تباشير الخير

أمير الحدود الشمالية يعتمد خطة مشروع فريق تباشير الخير

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أمير الحدود الشمالية يعتمد خطة مشروع فريق تباشير الخير

أمير الحدود الشمالية يعتمد خطة مشروع فريق تباشير الخير
http://almnatiq.net/?p=929351
المناطق - عرعر

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية خطة مشروع فريق تباشير الخير التطوعي الذي اطلقه سموه سابقًا.
ووجه سموه المحافظين باستقبال أعضاء الفريق في كل محافظة واستكمال مختلف المتطلبات بما يضمن تأدية الفريق لمهامهم على النحو المطلوب.
وتضمنت خطة المشروع تشكيل أعضاء الفريق من الناشطين في نشر أخبار الأمطار والسيول ومنابت العشب والفقع والأماكن المثلى للتنزه والرعي، من محافظات المنطقة بواقع 3 أعضاء في مدينة عرعر، ومحافظات رفحاء وطريف والعويقيلة بإجمالي 12 عضوا، مع أحقية كل عضو في الفرق، إضافة عدد من الأعضاء المتطوعين كفرق عمل فرعية لدعم أعمال الفريق، وفق آليات دقيقة وشروط محددة تضمن اختيار المتطوعين من أصحاب الاهتمام والتخصص والخبرة.
كما تضمنت الخطة تزويد الأعضاء بالممكنات من مركبات دفع رباعي وأجهزة تواصل وأجهزة تصوير بما يعزز من قدراتها على الرصد والنشر أول بأول وبما يحفظ سلامة الأعضاء في مختلف الظروف المناخية والجغرافية من المخاطر المحتملة.
وتتضمن مهمة الفريق توثيق ورصد أخبار الأمطار والفياض ميدانياً بشكل منظم ووفق آليات دقيقة وبشمولية وبمصداقية مع مراعاة متطلبات السلامة أثناء الرصد والنشر.
وستسهم التغطيات الشاملة والدقيقة والمحترفة لـ فريق تباشير الخير التطوعي ستسهم إن شاء الله في تنشيط السياحة البرية الموسمية وتحّفز هواة البر من مختلف أنحاء المملكة لزيارة المنطقة والاستمتاع بأجوائها الربيعية المتميزة .
فيما حُددت إدارات الدفاع المدني وأمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شركاء لمشروع الفريق التطوعي .

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