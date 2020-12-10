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9838 طالب وطالبة في مدارس قرى تعليم تبوك يستفيدون من مبادرة “هدية الشتاء”

9838 طالب وطالبة في مدارس قرى تعليم تبوك يستفيدون من مبادرة “هدية الشتاء”
http://almnatiq.net/?p=929364
تبوك - فايز السميري

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على أن تدشين وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية د. حمد بن محمد آل الشيخ بمقر الوزارة مبادرة “هدية الشتاء” في دورتها السابعة التي تستهدف طلاب وطالبات تكافل في عدد من مناطق المملكة بأكثر من 53 ألف كسوة يأتي امتداداً لرعاية ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لأبنائنا الطلاب والطالبات مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير كسوة شتوية متكاملة لمساعدة الطلاب والطالبات، وتلبية احتياجهم من الملابس في موسم الشتاء، مثمناً عناية وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالحرص على أبنائه الطلاب والطالبات في المنطقة وما توليه وزارة التعليم من متابعة واهتمام في هذا الصدد مشيرا إلى أن  عدد الطلاب والطالبات في المنطقة المستفيدين والمستفيدات من هذه المبادرة بلغ 9838 طالب وطالبة في مدارس القرى بتعليم منطقة تبوك فيما أوضح مشرف البرنامج سالم الزهراني أن الكسوة المقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب تشتمل على الزي المدرسي الشتوي الكامل، إضافة إلى حقيبة وحذاء رياضي، كما تشمل كسوة الطالبات الملابس المدرسية الشتوية إضافة إلى حقيبة. يذكر أن برنامج “هدية الشتاء” هو أحد برامج تكافل الذي بدأ منذ ست سنوات، وتم خلالها توزيع أكثر من 135 ألف كسوة، ولديها مشاريع أخرى تخدم مسيرة نجاح الطلاب، كما تقدم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة، حيث يستفيدون من برامجها ومشاريعها المتنوعة في مجالات الدعم المادي والعيني والتعليمي.

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