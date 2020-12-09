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الكلية التقنية بنجران تنظم محاضرة بعنوان ” نزاهة “

الكلية التقنية بنجران تنظم محاضرة بعنوان ” نزاهة “

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9838 طالب وطالبة في مدارس قرى تعليم تبوك يستفيدون من مبادرة “هدية الشتاء”

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الكلية التقنية بنجران تنظم محاضرة بعنوان ” نزاهة “

الكلية التقنية بنجران تنظم محاضرة بعنوان ” نزاهة “
http://almnatiq.net/?p=929367
المناطق - نجران

نظمت الكلية التقنية بنجران محاضرة بعنوان ” نزاهة ” عن بُعد من خلال منصة التدرب الإلكتروني، قدمها عضو هيئة التدريب محمد بن عوض آل عمر، تطرق فيها إلى عدد من المحاور أهمها مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه، والتشريعات والقوانين المعنية بمكافحة الفساد كذلك تحدث عن أهداف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومسؤوليتاها في مكافحة الفساد ودورها في تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

كما تم إبراز دور المؤسسات التعليمية في تعزيز قيم النزاهة.

وتأتي هذه المحاضرة في سياق اهتمام الكلية بتعزيز مفهوم النزاهة، وترسيخه بين أفراد المجتمع بمختلف توجهاتهم.

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