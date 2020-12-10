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الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بجهود المملكة لاستكمال تنفيذ (اتفاق الرياض)

الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بجهود المملكة لاستكمال تنفيذ (اتفاق الرياض)

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الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بجهود المملكة لاستكمال تنفيذ (اتفاق الرياض)

الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بجهود المملكة لاستكمال تنفيذ (اتفاق الرياض)
http://almnatiq.net/?p=929377
المناطق - واس

أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض) الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأسفرت عن التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيرًا من مختلف المكونات السياسية اليمنية.
ورحب الأمين العام باستيفاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، والتوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع لتجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.
كما أكد معاليه حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

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