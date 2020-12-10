مدارس اجيال أملج تكرم ” معاذ ” لحفظة كتاب الله

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كرمت إدارة مدرسة اجيال أملج الطالب معاذ رائد خيايا وذلك لحفظه ٢٦ جزء من القرآن الكريم.

واشادت ادارة مدرسة اجيال املج باجتهاد الطالب معاذ موجهتاً شكرها ﻷسرة الطالب، وقالت : أنه ليس هناك أعظم من أن يودع الإنسان صدره كلام الله تعالى، ويعمل به، ويمتثل لأوامره ونواهيه فيفوز فوزًا عظيمًا، مؤكده على ضرورة الحرص على مكارم الأخلاق، والتأدب بأدب القرآن الكريم ، فهنيئا لنا بأبنناء معاذ وأسرته الكريمه .