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بصقور الإنتاج المحلي.. المنصوري يحصد 5 كؤوس بمهرجان الملك عبدالعزيز

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بصقور الإنتاج المحلي.. المنصوري يحصد 5 كؤوس بمهرجان الملك عبدالعزيز

بصقور الإنتاج المحلي.. المنصوري يحصد 5 كؤوس بمهرجان الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=929386
المناطق - واس

حصد الصقار السعودي محمد المنصوري كؤوس الملك عبدالعزيز، حيث تصدر خمسة أشواط نهائية بمسابقة الملواح، في مهرجان الملك عبدالعزيز بنسخته الثالثة، والتي أقيمت اليوم في ملهم شمال مدينة الرياض.
وكان المنصوري قد حقق المراكز الأولى مستعيناً بصقوره، وهي إنتاج مزارع سعودية، ليثبت قدرة هذه الصقور على المنافسة، ويمكن الاعتماد عليها في تحقيق الألقاب والبطولات العالمية.
وحقق الصقار السعودي الكأس في فئة شاهين فرخ محترفين، بعد أن قطع صقره مسافة الملواح (الدعو) 400 متر في 21 ثانية و 825 جزءاً من الثانية، وكأس شوط جير شاهين فرخ، بصقره “ظن”، الذي اجتاز السباق في 19 ثانية و 495 جزءاً من الثانية، كما حصد كأس جير شاهين قرناس للمحترفين، وحاز صقره “مذخور” المركز الأول فيه، بزمن 19 ثانية و 204 أجزاء من الثانية.
كما حقق المنصوري كأس الحر فرخ للمحترفين، حين حقق ست مراكز ضمن السبعة الأولى الفائزة في السباق، وحقق أولها صقره “أبشر R” السابق في 22 ثانية و 170 جزءاً من الثانية، كما حقق المركزين الأول والثاني في شوط حر قرناس محترفين، بصقريه سمران وجمران، وحصد الأول كأس الملك عبدالعزيز بزمن 21 ثانية و 189 جزءاً من الثانية.
كما حاز الصقار محمد بن برغش المركز الثالث في شوط شاهين قرناس محترفين، بصقره “عليا”، الذي حقق زمن 22 ثانية و 365 جزءاً من الثانية، وحقق الخامس في شوط جير تبع فرخ للمحترفين، بصقره “حربة” الذي قطع مسافة السباق في 22 ثانية و 931 جزءاً من الثانية، وكذلك محققاً المركزين الثالث والخامس في شوط جير تبع قرناس للمحترفين، بصقريه “أسود” و”حرب”، وحقق الأول زمن 20 ثانية و 331 جزءاً من الثانية.

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