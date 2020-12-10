احدث الأخبار

وزير التعليم: المملكة في المرتبة 42 من بين 138 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2020
أبرز المواد
 بصقور الإنتاج المحلي.. المنصوري يحصد 5 كؤوس بمهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة راعت احترام حقوق الإنسان في جميع تفاصيل مكافحة كورونا لذلك حققت نتائج مبهرة في نسبة التعافي
أبرز المواد
 مدارس اجيال أملج تكرم ” معاذ ” لحفظة كتاب الله
منطقة تبوك
 الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بجهود المملكة لاستكمال تنفيذ (اتفاق الرياض)
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تنظم محاضرة بعنوان ” نزاهة “
منطقة نجران
 9838 طالب وطالبة في مدارس قرى تعليم تبوك يستفيدون من مبادرة “هدية الشتاء”
منطقة تبوك
 رئيس جامعة شقراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة “تم” لقياس الإنجاز في إدارات الجامعة
منطقة الرياض
 الشمري : نهج المملكة في تمكين المرأة يجسد نموذجًا متفردًا يحتذى به على مستوى العالم
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (141) حالة مؤكدة وتعافي (248) حالة .. وتواصل تراجع أعداد الحالات النشطة والحرجة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يعتمد خطة مشروع فريق تباشير الخير
منطقة الحدود الشمالية
 لتدعيم الفريق بصفقات قوية .. النصر يستغني عن 3 أجانب!
أبرز المواد
وزير التعليم: المملكة في المرتبة 42 من بين 138 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2020

وزير التعليم: المملكة في المرتبة 42 من بين 138 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2020

أبرز المواد
بصقور الإنتاج المحلي.. المنصوري يحصد 5 كؤوس بمهرجان الملك عبدالعزيز

بصقور الإنتاج المحلي.. المنصوري يحصد 5 كؤوس بمهرجان الملك عبدالعزيز

أبرز المواد
نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة راعت احترام حقوق الإنسان في جميع تفاصيل مكافحة كورونا لذلك حققت نتائج مبهرة في نسبة التعافي

نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة راعت احترام حقوق الإنسان في جميع تفاصيل مكافحة كورونا لذلك حققت نتائج مبهرة في نسبة التعافي

أبرز المواد
مدارس اجيال أملج تكرم ” معاذ ” لحفظة كتاب الله

مدارس اجيال أملج تكرم ” معاذ ” لحفظة كتاب الله

منطقة تبوك

وزير التعليم: المملكة في المرتبة 42 من بين 138 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2020

وزير التعليم: المملكة في المرتبة 42 من بين 138 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2020
http://almnatiq.net/?p=929389

أوضح معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن إعلان نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020م الذي قفز بالتعليم السعودي إلى المرتبة (42) من بين (138) دولة والمرتبة (12) عالمياً في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، يعدّ تقدماً مهماً مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث تقدمت المملكة 10 مراكز عن 2019م، وتقدمت 24 مركزاً عن 2018م.
وقال آل الشيخ: “إن المملكة حققت تقدماً يعدّ قفزة في هذا المؤشر على المستوى الدولي في سبعة مجالات، هي: التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، البحث والتطوير والابتكار، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاقتصاد، والبيئات التمكينية، حيث بلغ المؤشر العام للمملكة (50,9) وهو أعلى من المتوسط الدولي بقرابة أربع نقاط، حيث يبلغ المتوسط الدولي (46,7)، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي في هذا التوقيت الذي يواصل فيه التعليم تحقيق المراكز المتقدمة عالمياً وفقاً للمؤشرات والمقاييس الدولية، وذلك بدعم سخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم لتحقيق الريادة العالمية”.
وأضاف وزير التعليم أن مؤشر المملكة في مجال التعليم التقني والتدريب المهني بلغ (68,5)، بينما المتوسط الدولي (50,8)، وفي مؤشر البحث والابتكار بلغ مؤشر المملكة (29,7)، بينما متوسط المؤشر الدولي 26، وفي التعليم العالي ارتفع مؤشر المملكة عن المؤشر الدولي بنقطة واحدة، حيث بلغ مؤشر المملكة (41,3)، بينما المؤشر الدولي (40,3).
وأشار إلى أن هذه المنجزات هي وسام فخر لكل منتسب للتعليم ومازال الطموح أكبر في ظل هذا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والإمكانات الكبيرة لقطاع التعليم، داعياً لتضافر الجهود والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات خصوصاً على المستوى الدولي، ليكون التعليم السعودي في المكانة التي يستحقها، لافتاً إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها لديها خطط طموحة للوصول إلى عالمية التعليم، وتعزيز التنافسية.
يُذكر أن مؤشر المعرفة العالمي أداة لتوجيه صانعي السياسات والباحثين والمجتمع المدني والقطاع الخاص لرعاية المجتمعات القائمة على المعرفة وسد الفجوات المعرفية، من خلال الاستفادة من أكثر من 30 قاعدة بيانات ومصدراً دولياً فريداً، كما يهدف المؤشر إلى قياس مفهوم المعرفة بوجوهه المتعددة مرتبطاً في ذلك بمفاهيم “اقتصاد المعرفة”، أو “مجتمع المعرفة”، كما يبرز نجاح الحكومات في نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

روابط ذات صلة

بصقور الإنتاج المحلي.. المنصوري يحصد 5 كؤوس بمهرجان الملك عبدالعزيز

بصقور الإنتاج المحلي.. المنصوري يحصد 5 كؤوس بمهرجان الملك عبدالعزيز
نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة راعت احترام حقوق الإنسان في جميع تفاصيل مكافحة كورونا لذلك حققت نتائج مبهرة في نسبة التعافي

نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة راعت احترام حقوق الإنسان في جميع تفاصيل مكافحة كورونا لذلك حققت نتائج مبهرة في نسبة التعافي
الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بجهود المملكة لاستكمال تنفيذ (اتفاق الرياض)

الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بجهود المملكة لاستكمال تنفيذ (اتفاق الرياض)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*