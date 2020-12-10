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قسم الاختبارات والقبول بتعليم الخرج يعقد لقاءً افتراضياً للتعريف بآلية تقويم الفصل الدراسي الأول

قسم الاختبارات والقبول بتعليم الخرج يعقد لقاءً افتراضياً للتعريف بآلية تقويم الفصل الدراسي الأول

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قسم الاختبارات والقبول بتعليم الخرج يعقد لقاءً افتراضياً للتعريف بآلية تقويم الفصل الدراسي الأول

قسم الاختبارات والقبول بتعليم الخرج يعقد لقاءً افتراضياً للتعريف بآلية تقويم الفصل الدراسي الأول
http://almnatiq.net/?p=929391
المناطق - الخرج

عقدت إدارة تعليم الخرج ممثلة بقسم الاختبارات والقبول (بنات)، لقاءً افتراضيًا عبر برنامج التيمز لمناقشة الدليل التفسير لتوزيع الدرجات للمرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائيه نفذه رئيسة قسم الاختبارات والقبول جميلة المهناء والمشرفتان منيرة الجعيدي وشريفة الحمير على مدى يومي الأربعاء والخميس برعاية من المساعد للشؤون التعليمية شادية بنت سعيد القحطاني ، وحضور مشرفة الشؤون التعليمية د. فاطمة الصفحي ومشرفات مكاتب التعليم وقائدات ووكيلات المدارس بتعليم المحافظة ؛ وذلك بهدف مناقشة الدليل التفسيري لتقويم الطلاب نهاية الفصل الأول للعام 1442هـ، و التعريف بالنقاط الأساسية الواردة بآلية التقويم للفصل الدراسي الأول، وأبرز المستجدات الواردة بدليل توزيع الدرجات، وإرشادات وضوابط إعداد الاختبارات الإلكترونية، وأدوات التقويم المتاحة على المنصات التعليمية، والبدائل المتاحة.

ألقت مشرفة الشؤون التعليمية د.فاطمه صفحي كلمة نيابة عن المساعد للشؤون التعليمية_ بنات _ شكرت فيها قائدات المدارس لجميع المراحل الإبتدائية والمتوسطة والثانوية دورهن الريادي والهام في استمرار رحلة التعلم عن بُعد لأكثر من 48000طالبة في مدارس المحافظةوالذي رصد خلال الفترة الماضية حضورا متميزا في استخدام منصة مدرستي بطرق وأساليب فريدة.
وبينت أن وزارة التعليم حرصت على تحسين عملية قياس وتقويم نواتج التعلم بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وأن اصدار دليل تفسيري لتوزيع الدرجات ماهو إلا دلالة على حرص الوزارة على تجويد العمليات الإجرائية في الميدان المدرسي وفقا للمستجدات التعليمية والتوجهات التربوية.

ناقش اللقاء المحاور التالية :.
شرح أهم النقاط التي وردت في تعميم الوزير ذي الرقم 27416 وتاريخ 1442/3/8هـ- مناقشة الدليل التفسيري لتقويم الطلاب نهاية الفصل الأول والحث على الاطلاع على دليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني ، أهم تعليمات سير الاختبارات ، الرد على جميع استفسارات القائدات ومناقشه أهم الصعوبات وتذليلها لمواكبة التعليم عن بعد ..

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