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نجاح ثالث عملية استبدال مفصل ركبة لمريضة في “وادي الدواسر”

نجاح ثالث عملية استبدال مفصل ركبة لمريضة في “وادي الدواسر”
http://almnatiq.net/?p=929394
المناطق - الرياض

نجح فريق جراحي متخصص في جراحة العظام في مستشفى وادي الدواسر العام، في إجراء عملية دقيقة لمريضة خمسينية، كانت تعاني من خشونة متقدمة في مفصل الركبة و تقوس شديد مع ارتخاء في الاربطة الخارجية للركبة و صعوبة في المشى والحركة.

وبين قائد الفريق الطبي الطبيب الزائر د. إبراهيم صالح الشايجي استشاري جراحة أوارم العظام والجراحة الترميمية للأطراف السفلية و تغيير المفاصل، أنهم تمكنوا من إجراء عملية تغيير مفصل الركبة اليسرى و معالجة التقوس الشديد مع اعادة توازن الاربطة ، وذلك بعد معاناة لأكثر من ٤ سنوات.

وأكد “د. الشايجي”، أن المريضة تمكنت من المشي في نفس يوم العملية، و بدأت برنامج اعادة التأهيل الموضوع لها و ذلك بمتابعة و جهود الطاقم الطبي بقسم العظام وقسم العلاج الطبيعي ومن مدير المستشفى المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الإخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان.

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