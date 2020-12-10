نجاح ثالث عملية استبدال مفصل ركبة لمريضة في “وادي الدواسر”

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نجح فريق جراحي متخصص في جراحة العظام في مستشفى وادي الدواسر العام، في إجراء عملية دقيقة لمريضة خمسينية، كانت تعاني من خشونة متقدمة في مفصل الركبة و تقوس شديد مع ارتخاء في الاربطة الخارجية للركبة و صعوبة في المشى والحركة.

وبين قائد الفريق الطبي الطبيب الزائر د. إبراهيم صالح الشايجي استشاري جراحة أوارم العظام والجراحة الترميمية للأطراف السفلية و تغيير المفاصل، أنهم تمكنوا من إجراء عملية تغيير مفصل الركبة اليسرى و معالجة التقوس الشديد مع اعادة توازن الاربطة ، وذلك بعد معاناة لأكثر من ٤ سنوات.

وأكد “د. الشايجي”، أن المريضة تمكنت من المشي في نفس يوم العملية، و بدأت برنامج اعادة التأهيل الموضوع لها و ذلك بمتابعة و جهود الطاقم الطبي بقسم العظام وقسم العلاج الطبيعي ومن مدير المستشفى المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الإخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان.