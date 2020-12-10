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“صحة الرياض” تحصل على الايزو في تطبيق نظام إدارة الجودة

“صحة الرياض” تحصل على الايزو في تطبيق نظام إدارة الجودة
http://almnatiq.net/?p=929398

حققت “صحة الرياض”، ممثلةً في إدارة الاتصال المؤسسي ، شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001:2015، لتطبيق نظام إدارة الجودة.
وتعد شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001:2015، من الاعتمادات العريقة والمتميزة عالمياً، حيث تقدم خدمة التقييم والاعتماد للعديد المنشآت على مستوى العالم.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، أن حصول إدارة الموارد الذاتية على شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001:2015 جاء تأكيداً على عمق الرؤية الاستراتيجية لـ”صحة الرياض”، من خلال ارتباطها بمؤشرات عالمية للقياس، تطبق أعلى معايير الرقابة، مؤكداً على عزم “صحة الرياض” لمواصلة نجاحاتها في كافة المجالات؛ من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة.

من جانبه قال مدير ادارة الاتصال المؤسسي فيصل الدغيثر، أنه تم تطبيق عدة إجراءات صارمة في مجال نظام إدارة الجودة لنيل شهادة المعايير العالمية ISO 9001:2015، مشيراً إلى أن متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق المعايير والإجراءات التي تضمن معايير الجودة العالمية، جاء من خلال إعداد برامج التقييم وفق مراحل متعددة كتحليل الفجوة، والتي تعنى بتحديد فريق للجودة في كل قسم، كما تضمنت عقد دورات تدريبية للتدريب على متطلبات نظام إدارة الجودة، وإنشاء نظام للجودة ومراجعته وتفعيله ، مؤكداً أنها تسهم في تمكين جهود إدارة الاتصال المؤسسي من تحقيق الهدف السابع من الأهداف الاستراتيجية لـ”صحة الرياض” والرامي إلى تحسين وزيادة مهارات منسقين الجودة بجمع الأدوات والعمل على تأهيلهم من خلال حضور دورات تدريبية والحصول على شهادات متقدمة ومتخصصة في جودة الرعاية الصحية.
ويعد تحقيق هذه الشهادة اعترافاً عالمياً بالتزام صحة الرياض بالمعايير العالمية لتبسيط إجراءات العمل، وقياس العمليات وتطويرها بشكل مستمر، والرقابة الذاتية، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين وتحفيزهم على الأداء المميز والابتكار.
وتختص شهادة ISO 9001 بالإجراءات والتوثيق، والتصحيح، منهج العملية، والتفكير المبني على المخاطر ، وذلك من خلال فريق التحسين ، والتدقيق الداخلي ، والتقييم المستمر .

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