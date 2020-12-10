احدث الأخبار

بريطانيا تفرض عقوبات على 11 سياسيا ومسؤولا في روسيا وفنزويلا وغامبيا وباكستان
أبرز المواد
 انفجار سيارة مفخخة شمالي سوريا.. 16 قتيل بينهم عسكريون أتراك
أبرز المواد
 تحذير دولي من “جائحة” أخطر من كورونا
أبرز المواد
 وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج
أبرز المواد
 أمير حائل يعطي شارة انطلاق باها حائل تويوتا الدولي
الرياضة
 “منتصف الطريق” يُنير حياة مدمني المخدرات بالجوف
منطقة الجوف
 ‏”جامعة المؤسس” الأولى شرق أوسطيًّا في تصنيف “GMR”
منطقة مكة المكرمة
 “صحة الرياض” تحصل على الايزو في تطبيق نظام إدارة الجودة
منطقة الرياض
 نجاح ثالث عملية استبدال مفصل ركبة لمريضة في “وادي الدواسر”
منطقة الرياض
 قسم الاختبارات والقبول بتعليم الخرج يعقد لقاءً افتراضياً للتعريف بآلية تقويم الفصل الدراسي الأول
منطقة الرياض
 وزير التعليم: المملكة في المرتبة 42 من بين 138 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2020
أبرز المواد
 بصقور الإنتاج المحلي.. المنصوري يحصد 5 كؤوس بمهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
بريطانيا تفرض عقوبات على 11 سياسيا ومسؤولا في روسيا وفنزويلا وغامبيا وباكستان

بريطانيا تفرض عقوبات على 11 سياسيا ومسؤولا في روسيا وفنزويلا وغامبيا وباكستان

أبرز المواد
انفجار سيارة مفخخة شمالي سوريا.. 16 قتيل بينهم عسكريون أتراك

انفجار سيارة مفخخة شمالي سوريا.. 16 قتيل بينهم عسكريون أتراك

أبرز المواد
تحذير دولي من “جائحة” أخطر من كورونا

تحذير دولي من “جائحة” أخطر من كورونا

أبرز المواد
وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج

وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج

أبرز المواد

“منتصف الطريق” يُنير حياة مدمني المخدرات بالجوف

“منتصف الطريق” يُنير حياة مدمني المخدرات بالجوف
http://almnatiq.net/?p=929405
المناطق - الجوف

في إطار جهود المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، لتوفير بيئة آمنة ومرحلة انتقالية للمدمنين، وتهيئتهم لمواجهة الحياة والتعامل مع ضغوطاتها، إستقبل بيت “منتصف الطريق” للرعاية اللاحقة بمستشفى إرادة والصحة النفسية بصحة الجوف عدد المتعافين من الإدمان.

وأوضح الدكتور عطاء الرويلي مدير مستشفى إرادة والصحة النفسية، بأن البيت يُعتبر محطة محورية لتأهيل مرضى الإدمان وضمان عدم عودتهم -بمشيئة الله- للتعاطي وفق أعلى معايير التأهيلية والعلاجية.
مبيناً أن الطاقة الاستيعابية في المنزل تتجاوز سعتها السريرية 20 سريراً.
وأضاف الرويلي بأن البيت يضم فريق طبي وتمريضي متكامل وسط بيئة داعمة يكتسب المتعافي من خلالها مهارات ضرورية لكيفية التعامل مع العودة للحياة الطبيعية، لاسيما أن المنزل يعمل بـ “3” مراحل مختلفة تمتد على مدى تسعة أشهر.

ولعل أهم الإشتراطات التي يجب توفرها للاستفادة من برامج البيت أهمها أن يكون متعافيا من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واستكمال البرنامج العلاجي والتأهيلي في المستشفى وأن يكون متعاونا مع الفريق العلاجي بحضور جميع الأنشطة والبرامج العلاجية وملتزما بأداء الشعائر الدينية ولديه الدافعية الذاتية للعلاج ويستثنى من ذلك ما تراه الإدارة أو اللجنة أن تكون حالة المريض الصحية والنفسية مستقرة.

روابط ذات صلة

أمانة الجوف تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء

أمانة الجوف تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء
أمير الجوف يطلق مبادرة متكاتفون الأولى على مستوى المملكة تحت مظلة مكافحة المخدرات

أمير الجوف يطلق مبادرة متكاتفون الأولى على مستوى المملكة تحت مظلة مكافحة المخدرات
أمير الجوف يطلق غدًا فريق متكاتفون التطوعي التابع لمكافحة المخدرات

أمير الجوف يطلق غدًا فريق متكاتفون التطوعي التابع لمكافحة المخدرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*