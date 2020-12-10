“منتصف الطريق” يُنير حياة مدمني المخدرات بالجوف

المناطق - الجوف

في إطار جهود المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، لتوفير بيئة آمنة ومرحلة انتقالية للمدمنين، وتهيئتهم لمواجهة الحياة والتعامل مع ضغوطاتها، إستقبل بيت “منتصف الطريق” للرعاية اللاحقة بمستشفى إرادة والصحة النفسية بصحة الجوف عدد المتعافين من الإدمان.

وأوضح الدكتور عطاء الرويلي مدير مستشفى إرادة والصحة النفسية، بأن البيت يُعتبر محطة محورية لتأهيل مرضى الإدمان وضمان عدم عودتهم -بمشيئة الله- للتعاطي وفق أعلى معايير التأهيلية والعلاجية.

مبيناً أن الطاقة الاستيعابية في المنزل تتجاوز سعتها السريرية 20 سريراً.

وأضاف الرويلي بأن البيت يضم فريق طبي وتمريضي متكامل وسط بيئة داعمة يكتسب المتعافي من خلالها مهارات ضرورية لكيفية التعامل مع العودة للحياة الطبيعية، لاسيما أن المنزل يعمل بـ “3” مراحل مختلفة تمتد على مدى تسعة أشهر.

ولعل أهم الإشتراطات التي يجب توفرها للاستفادة من برامج البيت أهمها أن يكون متعافيا من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واستكمال البرنامج العلاجي والتأهيلي في المستشفى وأن يكون متعاونا مع الفريق العلاجي بحضور جميع الأنشطة والبرامج العلاجية وملتزما بأداء الشعائر الدينية ولديه الدافعية الذاتية للعلاج ويستثنى من ذلك ما تراه الإدارة أو اللجنة أن تكون حالة المريض الصحية والنفسية مستقرة.