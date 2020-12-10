أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
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