بريطانيا تفرض عقوبات على 11 سياسيا ومسؤولا في روسيا وفنزويلا وغامبيا وباكستان

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أعلنت المملكة المتحدة أنها ستفرض عقوبات بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، على 11 سياسيا ومسؤولا عن “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في روسيا وفنزويلا وغامبيا وباكستان.

بريطانيا تفرض عقوبات على 11 سياسيا ومسؤولا في روسيا وفنزويلا وغامبيا وباكستانواشنطن تفرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي تستهدف أفرادا وكيانات في هايتي واليمن وروسيا

وأكدت المملكة المتحدة أنها تتصرف، بشأن فرض العقوبات، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان إن “المملكة المتحدة وحلفاؤها يسلطون الضوء على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي يرتكبها من يخضعون للعقوبات اليوم”.

ومن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في العقوبات شخصيات أمنية ومسؤولون من روسيا وفنزويلا وباكستان وغامبيا، بينهم رئيس غامبيا السابق يحيى جامع، وزوجته.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عقوبات استهدفت أفرادا وكيانات في هايتي واليمن وروسيا بموجب قانون ماغنيتسكي.