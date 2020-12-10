القائمون على ملف ترشح السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 يحتفون بجهود فريق العمل

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بحضور معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء الوزارة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، احتفى القائمون على ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 أمس، في إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، بجميع المساهمين في إعداد ملف الاستضافة، تقديراً للجهود المبذولة منذ إعلان المملكة عن ترشحها رسمياً لاستضافة كأس آسيا.

من جهته، قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الشكر الجزيل لكل من ساهم في إعداد ملف ترشح المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 منذ مطلع العام الحالي، متمنياً أن تكلل الجهود بإعلان فوز المملكة بمشيئة الله تعالى بشرف استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، في ظل الدعم غير المحدود من قبل قيادتنا الحكيمة، التي أولت اهتماماً كبيرا بالقطاع الرياضي وتوفير كل ما من شأنه النهوض بهذا المجال باستضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية الدولية، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام والدعم ساهم في تذليل جميع العقبات وتوفير كل الإمكانات الممكنة للوصول للأهداف المرجوة من هذه الحملة ليكون ملف المملكة في مستوى التطلعات”.

فيما قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: “اليوم نختتم فصلاً ونبدأ آخر من رحلتنا لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية، وباستكمال ملف الترشح للاستضافة وتقديمه رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الأسابيع المقبلة، نكون على أتم الاستعداد للمنافسة بقوة على استضافة البطولة، ونطمح إلى استضافة منافسة بمستوى متطور جداً، وتكون قادرة على إلهام واستقطاب وإشعال حماس مشجعي وقادة كرة القدم في قارة آسيا”.

ومن المقرر الإعلان عن الدولة المستضيفة لنهائيات كأس آسيا 2027 في العام المقبل 2021، حيث يمثل ملف الاستضافة العنصر الأهم في مجمل عملية الترشح، إذ أعلن رسمياً عن ملف السعودية لاستضافة البطولة في سبتمبر الماضي 2020، تحت شعار “معاً لمستقبل آسيا”، والذي يعكس أهداف الملف بإحياء وتعزيز الزخم الذي تُحدثه منافسات كرة القدم الأخرى عبر آسيا، وركز الملف بصورة خاصة على الاستفادة من بطولة كأس آسيا للارتقاء برياضة كرة القدم، بما يعود بالفائدة على جميع الاتحادات السبع والأربعين الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يذكر أن المدة المحددة لتقديم ملف الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2020، تنتهي في الثامن عشر من ديسمبر الجاري، طبقاً للوائح التنظيمية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.