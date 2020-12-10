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أمير منطقة جازان يتفقد محافظة الدرب ويلتقي الأهالي..

أمير منطقة جازان يتفقد محافظة الدرب ويلتقي الأهالي..

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أمير منطقة جازان يتفقد محافظة الدرب ويلتقي الأهالي..

أمير منطقة جازان يتفقد محافظة الدرب ويلتقي الأهالي..
http://almnatiq.net/?p=929452
المناطق - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم، بزيارة تفقدية لمحافظة الدرب ، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
والتقى سموه في بداية الزيارة بمشايخ وأهالي محافظة الدرب ، وذلك باستراحة البلدية .
واستهل سموه اللقاء بكلمة أكد فيها أهمية محافظة الدرب من الناحية السياحية لوقوعها في منطقة إلتقاء الطرق المؤدية لمناطق ” جازان وعسير ومكة المكرمة”، مبرزاً ما شهدته وتشهده من تطور ونمو في شتى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والخدمية وما تحضى به كغيرها من محافظات المنطقة ومناطق وطننا العزيز من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة لكل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.
وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية ,إضافة إلى الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع لتوجيهات سمو أميرمنطقة جازان حيالها.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ومحافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني وعدد من المسؤولين .

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