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“رويترز”: واشنطن قد تعلن فرض عقوبات على تركيا بسبب “إس-400” في أي يوم

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“رويترز”: واشنطن قد تعلن فرض عقوبات على تركيا بسبب “إس-400” في أي يوم

“رويترز”: واشنطن قد تعلن فرض عقوبات على تركيا بسبب “إس-400” في أي يوم
http://almnatiq.net/?p=929462
المناطق - وكالات

أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة “إس-400” الروسية للدفاع الجوي، وأن “ذلك قد يحدث في أي يوم”.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”رويترز” إلى أن العقوبات ستستهدف مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

ومن المقرر فرض العقوبات تحت “قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات” (CAATSA) الصادر في عام 2017، والذي تم فرض عقوبات بموجبه على روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

يذكر أن شراء تركيا لأنظمة “إس-400” الصاروخية الروسية للدفاع الجوي تسببت بالتوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حيث أعلنت الأخيرة عن إنهاء مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلات “إف-35” الأمريكية المتطورة.

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