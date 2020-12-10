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ثقافة وفنون الدمام تقدم عدداً من البرامج الفنية والثقافية

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ثقافة وفنون الدمام تقدم عدداً من البرامج الفنية والثقافية

ثقافة وفنون الدمام تقدم عدداً من البرامج الفنية والثقافية
http://almnatiq.net/?p=929465
المناطق - الدمام

نظمت جمعية الثقافة والفنون بالدمام، برنامج الاستديو المفتوح، ضمن برامجها الجديدة لدعم الفن والفنانين وفتح الأبواب أمام الأجيال المختلفة لتبادل الخبرات .
وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي، أن البرنامج يتضمن زيارة عدد من الفنانين من رواد ومسرحيين وكتّاب، للإطلاع على ما تحتويه معارضهم من أعمال فنية وتراثية.
وأشار إلى أن الجمعية قدّمت الإسبوع الماضي ملتقى الدمام للمونودراما والديودراما الذي شكّل عرض قرابة 12 عملا مسرحيا مع طرح حلقات نقاش ومتابعة وبحث في خصوصيات المسرح السعودي شكّلت حدثاً ومواكبة وتنوع فني وثقافي، ومنحت الفرق المشاركة والمشاركين والفائزين في مسابقة النصوص الغير منفذه شهادات تشجيعية وجوائز .
كما قدّمت الجمعية معرض 30 في 30 التشكيلي الذي قدّم عروض جماعية للفنون التشكيلية السعودية وصلت إلى 600 عمل لـ 85 فنانا تشكيليا

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