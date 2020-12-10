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الهيئة السعودية للسياحة تعلن إطلاق موسم شتاء السعودية “الشتاء حولك”

الهيئة السعودية للسياحة تعلن إطلاق موسم شتاء السعودية “الشتاء حولك”
http://almnatiq.net/?p=929475
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، إطلاق موسم شتاء السعودية تحت شعار “الشتاء حولك” في الفترة من 10 ديسمبر 2020 ‏حتى نهاية مارس 2021، وذلك في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة، وسيوفر الموسم ما يزيد عن 300 تجربة وباقة سياحية بالإضافة للعديد من العروض يقدمها أكثر من 200 منشأة في القطاع الخاص ليستمتع من خلالها العوائل والأفراد والمجموعات من المواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ باكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء، يتراوح بين الأجواء المعتدلة اللطيفة والأجواء الباردة، إلى جانب الاستمتاع بالباقات والأنشطة والتجارب السياحية الممتعة لكل فئات المجتمع.

وتتوزع الوجهات السياحية لشتاء السعودية في جميع أنحاء المملكة، فمن قلب المملكة النابض عند العاصمة الرياض ومنطقة الدرعية، إلى الوجهات السياحية في شمالها عند مدن تبوك والجوف وحائل والعلا، ومن شرق المملكة في الدمام والخبر والأحساء، إلى المنطقة الغربية حيث عروس البحر الأحمر جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وينبع وأملج، وصولاً إلى جنوب المملكة عن طريق مرتفعات الطائف مروراً بالباحة وعسير وجازان.

وقد أبدى معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب سعادته بإطلاق موسم شتاء السعودية، حيث صرح قائلاً: “يعتبر موسم شتاء السعودية امتداداً لتظافر جهود كامل منظومة السياحة السعودية مع شركائها في القطاع الحكومي والخاص لتقديم تجربة سياحية رائعة، يستمتع من خلالها الزوار بالتنوع المناخي الكبير الذي يميز أجواء المملكة في هذا التوقيت، وما يصاحبها من الأنشطة والتجارب السياحية المتنوعة والتي تناسب فصل الشتاء، وكذلك الطبيعة الساحرة والتنوع البيئي من صحارى وكثبان رملية وسهول وأودية وشواطئ ومرتفعات، لن يجدها السائح في أي مكان آخر بالعالم”، كما أوضح معالي الوزير خلال تعليقه على تأثير الجائحة العالمية على فعاليات وأنشطة موسم الشتاء، قائلاً: “حرصنا على استمرار التنسيق مع كافة الجهات الصحية والمعنية، لتطبيق الاحترازات والبروتوكولات في كل الوجهات والمواقع والمرافق، لضمان تجربة سياحية ممتعة وآمنة”.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، الأستاذ فهد بن محمد حميد الدين: “تستمر وتتجدد جهود ومبادرات الهيئة السعودية للسياحة مع إطلاق موسم شتاء السعودية تحت شعار (الشتاء حولك)، مستثمرين النجاحات الهائلة التي حققها موسم صيف السعودية (تنفس)، مع استمرار الشراكة المميزة مع القطاع السياحي الخاص لتقديم تجارب وأنشطة سياحية ممتعة وجديدة تتناسب مع أجواء الشتاء الرائعة والتنوع المناخي والطبيعي الذي يميز المملكة”.

وأكد الرئيس التنفيذي على دور الإعلام في عكس الصورة الإيجابية عن المقومات السياحية الهائلة التي تمتاز بها المملكة، وأضاف قائلًا:” نعول كثيراً على إبداع وجهود وسائل الإعلام لتقديم الصورة المشرقة لما تملكه المملكة من طبيعة ساحرة وعمق حضاري وتراثي، وكرم وترحاب يرتبط بالحفاوة السعودية الأصيلة، والعديد من المعالم والمواقع والوجهات والتجارب السياحية المميزة التي تتفرد بها السعودية”.

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