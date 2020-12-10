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النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل : تأهل جميع المشاركين في وضح «الفحل وإنتاجه»

النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل : تأهل جميع المشاركين في وضح «الفحل وإنتاجه»
http://almnatiq.net/?p=929478
المناطق - الرياض

تأهل جميع المشاركين في شوط «الفحل وإنتاجه» للون الوضح، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، المقام في الصياهد الجنوبية 160 كلم شمال شرق العاصمة الرياض، حسبما أعلنت لجنة التحكيم في المهرجان اليوم.
وشهدت المنافسة تسجيل 15، فيما شارك الشوط 10 مشاركين، ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور يوم السبت المقبل 12 ديسمبر الجاري.
وجاءت قائمة المتأهلين على النجو التالي: ذيب بن حسن بن محمد العجمي، فهيد بن فنيسان بن بداح السبيعي، طرجم بن هادي بن طالب المري، سالم بن عبدالله بن مطر البقمي، حثلان بن ناصر بن حثلان السبيعي، فلاح بن فهد بن فهيد الهاجري، مسعود بن فهيد بن علي الهاجري، عديس بن محمد بن عايض السبيعي، عبود بن هريسان بن ناصر المقاطي، مبارك بن ناصر بن مبارك آل بريك.
كما أعلنت لجنة التحكيم، اكتشاف حالتي عبث في مشاركة تركي بن بنيدر مهناء الشمري، وأحمد بن نداء بن فلاح المطيري، ضمن منافسات «الفحل وإنتاجه» للون «الصفر»، من نوع تمطيط.

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