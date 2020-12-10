الموارد البشرية : هناك جهات إشرافية مفوضة بإصدار تراخيص المهن

علقت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، مساء اليوم الخميس، على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الشهادات التخصصية وتغيير المهن والتحقق من شهادات الخبرة.

وقالت الوزارة في بيان لها: “بالنسبة للمهن التخصصية فهناك جهات إشرافية تؤدي أدوارًا تكاملية وهي المفوضة بإصدار تراخيص مزاولة المهن التخصصية للعامل قبل ممارسته العمل”.

وأضافت: “في حال احتاجت جهة العمل تغيير مهنة عامل لديها، فيجب عليها الحصول على ترخيص من الجهات الإشرافية المعنية في حال كون المهنة الجديدة من المهن التخصصية بناءً على اشتراطات ومعايير محددة من هذه الجهات، أما تعديل المهن العامة فيعود لجهة العمل”.

وتابعت الوزارة: “بالنسبة لشهادات الخبرة قبل التوظيف فتعود لجهة العمل الموظفة وهي المسؤولة عن التحقق منها؛ علمًا أم الخبرة ليست من متطلبات التصنيف المهني السعودي”.

وختمت “الموارد البشرية”، بقولها: “هذا ما لزم توضيحه والتنويه عنه، والوزارة ترحب بأي طرح هادف يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة”.