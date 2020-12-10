المناطق - الرياض

صدرت عقوبات أمريكية على 5 مسؤولين حوثيين متورطين بتعذيب نساء وأطفال.

وتضمنت قائمة المسؤولين الحوثيين الذين صدر بحقهم عقوبات أمريكية:” على عبدالحكيم الخيواني رئيس جهاز الأمن في ميليشيا الحوثي، مطلق عامر المراني نائب رئيس مكتب الأمن لدى الحوثيين، عبدالقادر الشامي القيادي في ميليشيا الحوثيين ‎”.

وكان التحالف العربي أعلن عن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المملكة.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكن من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ” مفخخة ” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة.