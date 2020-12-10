صدرت عقوبات أمريكية على 5 مسؤولين حوثيين متورطين بتعذيب نساء وأطفال.
وتضمنت قائمة المسؤولين الحوثيين الذين صدر بحقهم عقوبات أمريكية:” على عبدالحكيم الخيواني رئيس جهاز الأمن في ميليشيا الحوثي، مطلق عامر المراني نائب رئيس مكتب الأمن لدى الحوثيين، عبدالقادر الشامي القيادي في ميليشيا الحوثيين ”.
وكان التحالف العربي أعلن عن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المملكة.
يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكن من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ” مفخخة ” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة.
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