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عقوبات أمريكية على 5 مسؤولين حوثيين متورطين بتعذيب نساء وأطفال

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عقوبات أمريكية على 5 مسؤولين حوثيين متورطين بتعذيب نساء وأطفال

عقوبات أمريكية على 5 مسؤولين حوثيين متورطين بتعذيب نساء وأطفال
http://almnatiq.net/?p=929485
المناطق - الرياض

صدرت عقوبات أمريكية على 5 مسؤولين حوثيين متورطين بتعذيب نساء وأطفال.

وتضمنت قائمة المسؤولين الحوثيين الذين صدر بحقهم عقوبات أمريكية:”  على عبدالحكيم الخيواني رئيس جهاز الأمن في ميليشيا الحوثي، مطلق عامر المراني نائب رئيس مكتب الأمن لدى الحوثيين، عبدالقادر الشامي القيادي في ميليشيا الحوثيين ‎”.

وكان التحالف العربي أعلن عن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المملكة.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكن من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ” مفخخة ” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة.

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