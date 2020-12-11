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جونسون: يستبعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على بريكست

جونسون: يستبعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على بريكست
http://almnatiq.net/?p=929490
المناطق - الرياض

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس إن محادثات اللحظة الأخيرة حول اتفاقية تجارية لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تفشل وحض المواطنين على الاستعداد لاحتمال عدم التوصل لاتفاق.

وقال جونسون “هناك احتمال قوي … في أن يكون لدينا حل يشبه أكثر علاقة استراليا بالاتحاد الأوروبي” أي غياب الاتفاق، وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير بعد 50 سنة من التكامل مع أقرب وأكبر شركائها التجاريين، وأُعطي المفاوضون البريطانيون والأوروبيون الأربعاء 72 ساعة إضافية للتوصل إلى اتفاقية حول مستقبل العلاقة التجارية بينهما قبل اتخاذ قرار الأحد بشأن مواصلة المحادثات.

وبغض النظر عما سيحدث، ستغادر بريطانيا السوق الموحدة الأوروبية والاتحاد الجمركي في الأول من كانون الثاني/يناير. ومن دون اتفاق، مثل استراليا، ستجري تعاملاتها التجارية بناء على قواعد منظمة التجارة العالمية، مع رسوم وحصص.

وجاءت تصريحات جونسون بعدما أطلع وزراء حكومته على مستجدات محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بروكسل مساء الأربعاء.

وقال “وافقوا بشدة معي على أن الاتفاق المطروح على الطاولة ليس في الوقت الحالي مناسبا للمملكة المتحدة”، واتهم بروكسل بالسعي “لمعاقبة” بريطانيا إذا لم تلتزم بالتشريعات الأوروبية المقبلة، على الرغم من إزالة هذا المطلب في وقت سابق على ما يبدو.

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