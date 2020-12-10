اتفاقية تعاون لتأهيل وتوظيف الأيتام و ذوي الإعاقة بالرياض

المناطق - الرياض

وقع مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع رئيس مجلس ادارة شركة عالم الأعمال للمقاولات والتطوير والترفية أ.ناصر الجذيلي في مجال التأهيل والتوظيف .

وتنص الإتفاقية على ان توفر شركة عالم الأعمال فرص التوظيف المناسبة لفئات الأيتام وذوي الإعاقة والمسنين المشمولين بالرعاية داخل دور ومراكز الإيواء بالمنطقة من خلال تنظيم برامج التدريب والتأهيل المتناسبة مع رغباتهم وقدراتهم الفردية .

وُقعت الاتفاقية في مقر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بحضور مساعد مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض أ. علي القباني ومديرة المسؤولية الإجتماعية بالفرع أ.نوف الدوسري وعدد من منسوبي الجهتين .