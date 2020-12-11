وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض ” جيتكس للتقنية 2020 ” بدبي

اختتمت وزارة الداخلية، مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020، الذي أقيم خلال الفترة من 6 – 10 ديسمبر الحالي بمركز التجارة العالمي في دبي.

وجاءت المشاركة هذا العام تحت عنوان “حلول تقنية لوطن آمن” تضمنت ستة محاور رئيسة هي ( خدمات منصة أبشر، وخدمات الهوية والسمات الشخصية، وخدمات الوزارة لضيوف الرحمن، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لمجتمعها الداخلي، إضافة إلى مبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار)، كما شهدت منصة الداخلية، تمكين المواطنين السعوديين المقيمين في دولة الإمارات، من الاستفادة من خدمات الهوية الوطنية، عبر خدمة ” الأحوال في الخارج”.

وكرم صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الجهات المشاركة في التجهيز والإعداد والتنفيذ لمنصة وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2020، مثنياً على الجهود المبذولة لإظهار التطور والتقنيات الحديثة والحلول الذكية التي وفرتها الوزارة للمواطن في الداخل والخارج.

حضر التكريم معالي مدير مركز المعلومات الوطني رئيس وفد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عصام الوقيت، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية لمعرض جيتكس بدبي 2020 المهندس عبد الله الربيعة.