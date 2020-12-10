جمعية البر الخيرية بمركز شثاث تحصل على درع التميز

أملج - فايز السميري

على شرف محافظ محافظة أملج الاستاذ نايف المريخي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالوجه خالد البلوي حصلت جمعية البر الخيرية بمركز شثاث على درع تكريمي لتميزها ومشاركتها الفعالة في خدمة المجتمع بالإضافة إلى تكريم بعض المتطوعين كما حصلت الجمعية على درع تكريمي في تبني الخدمات الإلكترونية التطوعية وقدّم رئيس الجمعية الشيخ مسلم بن رهيدن الحجوري شكره وتقديره لمحافظ محافظة أملج ولمنسوبي مركز التنمية الاجتماعية بالوجه على تعاونهم المستمر والدائم لخدمة العمل الخيري والتطوعي مع خالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء الجمعية والموظفين والمتطوعين وكل من كان له دور في هذا التكريم سائلين الله العليّ القدير أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى