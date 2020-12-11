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الطقس: ضباب وغيوم تتخللها سحب ممطرة في عدة مناطق

الطقس: ضباب وغيوم تتخللها سحب ممطرة في عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=929516
المناطق- الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من (مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، والرياض) في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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