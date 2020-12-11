أول جراح بالشرق الأوسط يجري إزالة أورام الكلي عبر المناظير صورة بروفيسور سعودي علي برج خليفة بالإمارات بعد حصوله على جائزة حمدان الدولية الطبية

المناطق - الرياض

حصل مساء أمس البروفيسور السعودي الدكتور خالد العتيبي استشاري مناظير وجراحة الكلي والمسالك بمستشفي الملك فهد الجامعي بالخبر، علي جائزة حمدان الدولية بالإمارات للشخصية الطبية المتميزة علي مستوي العالم العربي، وجرى إضاءة صورته علي برج خليفة.

والدكتور العتيبي الأستاذ مشارك بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام، يعتبر أول جراح بالشرق الأوسط يقوم بإجراء جراحة إزالة أورام الكلي عن طريق المناظير عام 1996، كما نجح في القيام بعمليات جراحية نادرة سُجِّلَت في العديد من المجلات والكتب العلمية العالمية، من بينها جراحة حصوات الكلى بطريقة تداخلية.

وجاء ذلك ضمن إعلان جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، أمس، أسماء 10 فائزين بالجائزة في دورتها الحادية عشرة، بفئاتها المختلفة.