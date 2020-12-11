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تعهد أمريكي بطرد ميليشيات إيران من سوريا

تعهد أمريكي بطرد ميليشيات إيران من سوريا
http://almnatiq.net/?p=929521
المناطق - الرياض

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستستمر في سعيها لإخراج الميليشيات الإيرانية وتلك المرتبطة بها، من كامل الأراضي السورية.

جاء ذلك على لسان نائب مساعد وزير الخارجية والمبعوث الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، خلال إفادة له أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي.

وقال رايبورن في معرض حديثه عن تطورات الوضع في سوريا، إن بلاده تركز في جهودها أيضا على مطاردة فلول تنظيمي القاعدة وداعش في الأراضي السورية.

وأضاف المبعوث الأميركي الخاص أن واشنطن تعمل على تشديد العقوبات على الدائرة المقربة من الرئيس بشار الأسد، اعتمادا على قانون “قيصر”.

وخلال الجلسة ذاتها حذّر كبير أعضاء اللجنة، مايكل ماكول، من نشاط تركيا والميليشيات التي تدعمها في محافظة إدلب شمالي البلاد، ووصفها بالقنبلة الموقوتة.

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