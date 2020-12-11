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الجيش الليبي يفرج عن السفينة التركية “مبروكة” بعد غرامة مالية

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الجيش الليبي يفرج عن السفينة التركية “مبروكة” بعد غرامة مالية

الجيش الليبي يفرج عن السفينة التركية “مبروكة” بعد غرامة مالية
http://almnatiq.net/?p=929531
المناطق - الرياض

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن الإفراج عن الباخرة مبروكة “التركية” التي ترفع علم جامايكا بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها.
وقال الناطق باسم القيادة اللواء أحمد المسماري في بيان اليوم، إن طاقم السفينة دفعوا غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية بدون إذن مسبق أو تصريح من السلطات الليبية وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها.
واعترضت السرية البحرية “سوسة” في 5 ديسمبر الماضي، باخرة شحن تجارية تحمل علم “جامايكا” وتسمى “مبروكة” لدخولها للمياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر .
وأكد اللواء أحمد المسماري، أن السفينة رصدت داخل المياه الإقليمية عند إحداثيات خط عرض 59 32 درجة وخط طول 12 22 درجة وخط سير 270 درجة.
وأوضح أن السفينة لم تستجب للنداء الموجه إليها لمعرفة هويتها وكذلك داخل المنطقة المحظورة للعمليات العسكرية وعدم اتباع طريقة الاتصال والتنسيق لخط 34 درجة شمالا، اعترضت وجرت لميناء رأس الهلال .
وأشار إلى أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء مصراته، والطاقم العامل عليها يتكون من 9 بحارة أتراك، و7 هنود، وأذربيجاني، ونوه إلى خضوعها للتحقيق والتفتيش لمخالفتها للوائح والنظم والقوانين البحرية.

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