احدث الأخبار

النوم أم ممارسة الرياضة.. أيهما أولوية لجسم الإنسان؟
أبرز المواد
 كبرى شركات الحماية فشلت بحماية نفسها.. وتعرضت للقرصنة
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على تركيا
أبرز المواد
 قاذفتا بي-52 تحلقان فوق الخليج في عرض قوة أمام إيران
أبرز المواد
 شقيقة رونالدو تثير الجدل بـ”صورة مهينة” لميسي
أبرز المواد
 مفاجأة الانتخابات الأمريكية.. إعلان 17 ولاية و”سابقة” ترامب
أبرز المواد
 اليوم.. 7 أشواط نهائية وشوط لصقاري المستقبل في مهرجان الصقور
أبرز المواد
 الجيش الليبي يفرج عن السفينة التركية “مبروكة” بعد غرامة مالية
أبرز المواد
 عدسات الزوار الأجانب توثق جمال الصقور بمهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 8.37 مليار ريال حجم الاستثمار المرخص لـ 151 مصنعا بدأت الإنتاج
أبرز المواد
 النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل : تأهل المشاركين في وضح “الفحل وإنتاجه”
أبرز المواد
 دولة تصدم المسلمين وتحرق جثثا بسبب “كورونا”
أبرز المواد
النوم أم ممارسة الرياضة.. أيهما أولوية لجسم الإنسان؟

النوم أم ممارسة الرياضة.. أيهما أولوية لجسم الإنسان؟

أبرز المواد
كبرى شركات الحماية فشلت بحماية نفسها.. وتعرضت للقرصنة

كبرى شركات الحماية فشلت بحماية نفسها.. وتعرضت للقرصنة

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على تركيا

الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على تركيا

أبرز المواد
قاذفتا بي-52 تحلقان فوق الخليج في عرض قوة أمام إيران

قاذفتا بي-52 تحلقان فوق الخليج في عرض قوة أمام إيران

أبرز المواد

مفاجأة الانتخابات الأمريكية.. إعلان 17 ولاية و”سابقة” ترامب

مفاجأة الانتخابات الأمريكية.. إعلان 17 ولاية و”سابقة” ترامب
http://almnatiq.net/?p=929545
المناطق - وكالات

في خطوة مفاجئة، أعلنت 17 ولاية أميركية دعمها للدعوى القضائية، التي قدمتها ولاية تكساس في المحكمة العليا، وذلك في مسعى لإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات هي جورجيا وميشيغين وبنلسفانيا وويسكونسون.

وشككت الدعوى التي تقدمت بها تكساس في التغييرات التي قامت بها الولايات الأربع لتوسيع نطاق التصويت عبر البريد خلال أزمة كورونا، واعتبرت أن هذه التغييرات “ليست قانونية”.

وأيّد الرئيس دونالد ترامب دعوى تكساس، وشكر الولايات الـ17 لدعمها، كما تقدم بالتماس من قضاة المحكمة العليا ليسمحوا له بأن يصبح مدعيا.

وفي حال انضم ترامب إلى هذه الدعوى، سيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة حيث يطالب الرئيس بإلغاء ملايين الأصوات في الانتخابات، لكن بعض الخبراء القانونيين شككوا في الأسس القانونية للدعوى ورجحوا أن ترفضها المحكمة العليا.

أما الحزب الديمقراطي فاتهم ترامب بأنه يحاول تقويض ثقة الشعب بنزاهة الانتخابات عبر إلغاء أصوات ملايين الناخبين.

وكان ترامب قال قبل أيام، خلال مشاركته في ولاية جورجيا بأول تجمع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنّه سيفوز في الانتخابات التي أعلن جو بايدن عن فوزه بها قبل نحو شهر.

وأكد الرئيس الذي تنتهي ولايته في يناير المقبل لمئات من المؤيدين، الذين تجمعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا: “نحن نفوز في هذه الانتخابات”، مضيفا: “سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر”.

ورغم هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأميركي الذي اعتبر انه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية.

وقد أكد وزير العدل الأميركي، وليام بار، أن الوزارة لم تتوصل إلى أي أدلة على تلاعب واسع النطاق بالأصوات في انتخابات الرئاسة.

ونقلت “أسوشيتيد برس” عن بار قوله: “حتى تاريخه، لم نرصد تزويرا على نطاق كان من الممكن أن يؤثر في نتيجة الانتخابات”.

وأصدر بار تعليمات لممثلي ادعاء اتحاديين بالشروع في تحقيقات في اتهامات التلاعب ذات المصداقية، وطالبهم بتفادي التحقيقات في “الادعاءات الخيالية أو المبالغ فيها”.

وأعلن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة بعدما تفوق على ترامب بفارق واسع في الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر، حيث حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب، كما تغلب بايدن على ترامب في التصويت الشعبي بفارق أكثر من 6.2 مليون صوت.

روابط ذات صلة

النوم أم ممارسة الرياضة.. أيهما أولوية لجسم الإنسان؟

النوم أم ممارسة الرياضة.. أيهما أولوية لجسم الإنسان؟
كبرى شركات الحماية فشلت بحماية نفسها.. وتعرضت للقرصنة

كبرى شركات الحماية فشلت بحماية نفسها.. وتعرضت للقرصنة
الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على تركيا

الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*