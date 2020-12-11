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قاذفتا بي-52 تحلقان فوق الخليج في عرض قوة أمام إيران

قاذفتا بي-52 تحلقان فوق الخليج في عرض قوة أمام إيران
http://almnatiq.net/?p=929546
المناطق - وكالات

حلّقت قاذفتان أميركيّتان من طراز بي-52 فوق منطقة الخليج، في استعراض للقوة موجّه ضدّ خصوم الولايات المتحدة ولا سيما إيران، في وقت يُقلّص الجيش الأميركي وجوده العسكري في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان إنّ القاذفتين الثقيلتين اللتين يُطلق عليهما اسم “ستراتوفورترس” ويمكنهما حمل أسلحة نووية أقلعتا من قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا وتم إخطار أطقمها في اللحظة الأخيرة بذلك.

وذكر البيان أنّ الطائرتين حلّقتا فوق الخليج “مع طائرات أخرى تابعة لسلاح الجو الأميركي وطائرات من دول شريكة”، موضحا أنّ هذه هي الطلعة الثانية لقاذفات بي-52 خلال شهرين في هذه المنطقة.

وعلّق قائد القيادة المركزية الجنرال فرانك ماكِنزي قائلاً: “يجب على خصومنا المحتملين أن يفهموا أنه لا توجد دولة على وجه الأرض أكثر استعدادًا وقدرة (من الولايات المتحدة) على نشر قدرات قتالية إضافية بسرعة في مواجهة أي عدوان”.

وأضاف أن “قدرتنا على التعاون مع شركاء في مهمة كهذه تثبت أننا مستعدون للاستجابة معا لأي أزمة”.

وخلال المهمة المقرر أن تستغرق 36 ساعة، يجب على القاذفتين التحليق فوق المحيط الأطلسي وأوروبا وشبه الجزيرة العربية قبل التحليق فوق الخليج عن طريق الالتفاف قبالة قطر والبقاء على مسافة بعيدة من الساحل الإيراني قبل العودة إلى الولايات المتحدة، وفق ما شرح مسؤول عسكري لفرانس برس.

وأوضح المسؤول العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هذا التحليق لم يكن مرتبطا بأي تهديد معين. وأشار إلى أنه “عرض لقدرتنا على نشر القدرات الدفاعية بسرعة.

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