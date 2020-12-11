احدث الأخبار

قاذفتا بي-52 تحلقان فوق الخليج في عرض قوة أمام إيران
أبرز المواد
 شقيقة رونالدو تثير الجدل بـ”صورة مهينة” لميسي
أبرز المواد
 مفاجأة الانتخابات الأمريكية.. إعلان 17 ولاية و”سابقة” ترامب
أبرز المواد
 اليوم.. 7 أشواط نهائية وشوط لصقاري المستقبل في مهرجان الصقور
أبرز المواد
 الجيش الليبي يفرج عن السفينة التركية “مبروكة” بعد غرامة مالية
أبرز المواد
 عدسات الزوار الأجانب توثق جمال الصقور بمهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 8.37 مليار ريال حجم الاستثمار المرخص لـ 151 مصنعا بدأت الإنتاج
أبرز المواد
 النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل : تأهل المشاركين في وضح “الفحل وإنتاجه”
أبرز المواد
 دولة تصدم المسلمين وتحرق جثثا بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 تعهد أمريكي بطرد ميليشيات إيران من سوريا
أبرز المواد
 صورة بروفيسور سعودي علي برج خليفة بالإمارات بعد حصوله على جائزة حمدان الدولية الطبية
أبرز المواد
 الطقس: ضباب وغيوم تتخللها سحب ممطرة في عدة مناطق
أبرز المواد
قاذفتا بي-52 تحلقان فوق الخليج في عرض قوة أمام إيران

قاذفتا بي-52 تحلقان فوق الخليج في عرض قوة أمام إيران

أبرز المواد
شقيقة رونالدو تثير الجدل بـ”صورة مهينة” لميسي

شقيقة رونالدو تثير الجدل بـ”صورة مهينة” لميسي

أبرز المواد
مفاجأة الانتخابات الأمريكية.. إعلان 17 ولاية و”سابقة” ترامب

مفاجأة الانتخابات الأمريكية.. إعلان 17 ولاية و”سابقة” ترامب

أبرز المواد
اليوم.. 7 أشواط نهائية وشوط لصقاري المستقبل في مهرجان الصقور

اليوم.. 7 أشواط نهائية وشوط لصقاري المستقبل في مهرجان الصقور

أبرز المواد

شقيقة رونالدو تثير الجدل بـ”صورة مهينة” لميسي

شقيقة رونالدو تثير الجدل بـ”صورة مهينة” لميسي
http://almnatiq.net/?p=929548
المناطق - وكالات

أشعلت شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصراع الأزلي بين شقيقها والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بصورة نشرتها استفزت جمهور قائد برشلونة.

وبعد انتصار رونالدو وفريقه يوفنتوس الإيطالي، على برشلونة الإسباني بقيادة ميسي، نشرت إلما أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي، صورة لرسم يجمع النجمين على حسابها بموقع إنستغرام.

وأظهرت الصورة رونالدو واقفا محتفلا بالانتصار، بينما يجلس ميسي راكعا عند قدميه، في إشارة لانتصار رونالدو الكبير على ميسي وبرشلونة بنتيجة 3-0 الثلاثاء.

وحصدت الصورة حتى الآن أكثر من 40 ألف علامة إعجاب على موقع إنستغرام، بعد 24 ساعة من نشرها.

وكتبت أفيرو معلقة على الصورة: “ملكي. الأفضل على الإطلاق. أنت أعظم فخر في حياتي”.

وشملت التعليقات على الصورة عددا من جماهير برشلونة الغاضبة، منها من ذكرها بعدد المرات التي ألحق ميسي بشقيقها الهزائم المذلة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير إلما أفيرو الجدل بتعليقاتها، حيث سبق أن وجهت الاتهام ليوفنتوس الإيطالي بسبب سوء الأداء، وأن شقيقها يفعل كل شيء للفريق من دون فائدة.

روابط ذات صلة

قاذفتا بي-52 تحلقان فوق الخليج في عرض قوة أمام إيران

قاذفتا بي-52 تحلقان فوق الخليج في عرض قوة أمام إيران
مفاجأة الانتخابات الأمريكية.. إعلان 17 ولاية و”سابقة” ترامب

مفاجأة الانتخابات الأمريكية.. إعلان 17 ولاية و”سابقة” ترامب
اليوم.. 7 أشواط نهائية وشوط لصقاري المستقبل في مهرجان الصقور

اليوم.. 7 أشواط نهائية وشوط لصقاري المستقبل في مهرجان الصقور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*