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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كينيا بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كينيا بذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=929559

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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