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الذهب يرتفع والدولار قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف

الذهب يرتفع والدولار قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف
http://almnatiq.net/?p=929565

ارتفع الذهب اليوم فيما ظل الدولار عند أقرب أدنى مستوى له في عامين ونصف العام، مما بدد أثر مخاوف بشأن إرجاء حزمة تحفيز أمريكية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.
وصعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل سعره إلى 1837.21 دولارا للأوقية، فيما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 في المئة، ليصل سعره إلى 1841.50 دولارا للأوقية.

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