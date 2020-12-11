الذهب يرتفع والدولار قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف

ارتفع الذهب اليوم فيما ظل الدولار عند أقرب أدنى مستوى له في عامين ونصف العام، مما بدد أثر مخاوف بشأن إرجاء حزمة تحفيز أمريكية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل سعره إلى 1837.21 دولارا للأوقية، فيما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 في المئة، ليصل سعره إلى 1841.50 دولارا للأوقية.