احدث الأخبار

باكستان والصين.. مناورات جوية مشتركة لتبادل الخبرات القتالية
أبرز المواد
 الذهب يرتفع والدولار قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف
أبرز المواد
 متى تُفرض العقوبات على المجازفين بعبور السيول ؟
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كينيا بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 النوم أم ممارسة الرياضة.. أيهما أولوية لجسم الإنسان؟
أبرز المواد
 كبرى شركات الحماية فشلت بحماية نفسها.. وتعرضت للقرصنة
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على تركيا
أبرز المواد
 قاذفتا بي-52 تحلقان فوق الخليج في عرض قوة أمام إيران
أبرز المواد
 شقيقة رونالدو تثير الجدل بـ”صورة مهينة” لميسي
أبرز المواد
 مفاجأة الانتخابات الأمريكية.. إعلان 17 ولاية و”سابقة” ترامب
أبرز المواد
 اليوم.. 7 أشواط نهائية وشوط لصقاري المستقبل في مهرجان الصقور
أبرز المواد
 الجيش الليبي يفرج عن السفينة التركية “مبروكة” بعد غرامة مالية
أبرز المواد
باكستان والصين.. مناورات جوية مشتركة لتبادل الخبرات القتالية

باكستان والصين.. مناورات جوية مشتركة لتبادل الخبرات القتالية

أبرز المواد
الذهب يرتفع والدولار قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف

الذهب يرتفع والدولار قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف

أبرز المواد
متى تُفرض العقوبات على المجازفين بعبور السيول ؟

متى تُفرض العقوبات على المجازفين بعبور السيول ؟

أبرز المواد
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كينيا بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كينيا بذكرى استقلال بلاده

أبرز المواد

باكستان والصين.. مناورات جوية مشتركة لتبادل الخبرات القتالية

باكستان والصين.. مناورات جوية مشتركة لتبادل الخبرات القتالية
http://almnatiq.net/?p=929566
المناطق - وكلات

تجري القوات الجوية الباكستانية مناورات مشتركة مع نظيرتها الصينية لتبادل الخبرات القتالية.
وأوضح بيان صادر عن القوات الجوية الباكستانية أن المناورات التي تحمل اسم “شاهين ـ 9” انطلقت يوم الأربعاء الماضي في إحدى القواعد الجوية الباكستانية بمشاركة وحدات من القوات الجوية الباكستانية والصينية، تشمل على الطيارين ومراقبي الدفاع الجوي، وطاقم أرضي فني.
وأضاف أن هذه التمارين التي ستستمر عدة أيام تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية الباكستانية ونظيرتها الصينية.

روابط ذات صلة

الذهب يرتفع والدولار قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف

الذهب يرتفع والدولار قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف
متى تُفرض العقوبات على المجازفين بعبور السيول ؟

متى تُفرض العقوبات على المجازفين بعبور السيول ؟
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كينيا بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كينيا بذكرى استقلال بلاده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*