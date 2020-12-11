الصحة تكشف آلية تطعيم لقاح كورونا.. الممارسون الصحيون والمسنون وأصحاب الأمراض المزمنة أولا والمعلمون في يوليو 2021

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، البدء بتطعيم لقاح «فايزر» المضاد لفايروس كورونا في السعودية قبل نهاية عام 2020.

وكشف المتحدث باسم صحة المدينة مؤيد أبوعنق، أن المستهدفين في الربع الأول من 2021 هم ممن أعمارهم فوق ٦٥ سنة، والممارسون الصحيون، ومن لديهم سمنة مفرطة أو نقص في المناعة أو أمراض مزمنة.

وأشار إلى أن الفئة المستهدفة للقاح كورونا في المرحلة الثانية من نهاية الربع الأول حتى نهاية الربع الثاني من 2021م، ممن هم فوق 50 عاما ممن لديهم أحد الأمراض المزمنة (الربو، السكري، الكلى المزمنة، القلب المزمنة، الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط).

ولفت إلى أنه سيتم منح لقاح كورونا «فايزر» لجميع موظفي القطاعين العام والخاص في السعودية من بداية الربع الثالث من 2021م.

فيما سيتم منح المعلمين والمعلمات لقاح كورونا «فايزر» من بداية شهر 7 عام 2021م.

وأشار أبو عنق إلى أن لقاح كورونا سيكون في السعودية متوفرا بكميات كافية للجميع وبشكل مجاني للمواطن والمقيم في الربع الثالث من عام 2021م.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح «فايزر-بيونتيك» للتطعيم ضد فايروس كورونا (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة.

واستندت موافقة «الهيئة» على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه، على البيانات التي تقدمت بها شركة «فايزر» بتاريخ 24 نوفمبر 2020م، إذ باشرت الهيئة -فور اكتمال المتطلبات- عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، والتحقق من جودته من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.