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بأكثر من 11 ألف جولة رقابية.. أمانة تبوك تغلق وتنذر 3288 منشأة مخالفة بالمنطقة في أقل من شهر

بأكثر من 11 ألف جولة رقابية.. أمانة تبوك تغلق وتنذر 3288 منشأة مخالفة بالمنطقة في أقل من شهر

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بأكثر من 11 ألف جولة رقابية.. أمانة تبوك تغلق وتنذر 3288 منشأة مخالفة بالمنطقة في أقل من شهر

بأكثر من 11 ألف جولة رقابية.. أمانة تبوك تغلق وتنذر 3288 منشأة مخالفة بالمنطقة في أقل من شهر
http://almnatiq.net/?p=929576
المناطق - تبوك

المناطق- تبوك؛
أغلقت أمانة منطقة تبوك منذ مطلع الشهر الجاري حتى اليوم 524 منشأة مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية فيما أنذرت 2746 منشأة تجارية وذلك من خلال حملاتها الرقابية المكثفة التي تجاوزت الـ 11000 جولة رقابية شملت المدينة ومحافظات المنطقة ومراكزها.
وأوضحت الأمانة أنها ضبطت مخالفات صحية من خلال الفرق الرقابية تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية ومواد منتهية الصلاحية ومخالفة اشتراطات التخزين وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر وتدني مستوى النظافة إضافة إلى العمالة الذين لا يحملون شهادات صحية وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
وأبانت أن عدد الجولات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة بلغت عشرين جولة إضافة إلى مشاركة 2552 كادراً بشريا يعمل في النظافة بواقع 290 آلية يوميا حيث بلغ عدد جولات النظافة 5583 جولة تم من خلالها رفع ما يزيد على 33000 طن من النفايات وإزالة أكثر من 35819 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض وذلك ضمن الجهود التي تبذلها والبلديات التابعة.
وأكدت الأمانة أن فرقها الميدانية تعمل بشكل دوري ومستمر لضمان الإصحاح البيئي في مختلف الأسواق والمراكز التجارية وتنشر فرقها الرقابية بشكل يومي مؤكدة مواصلة أعمالها الميدانية والرقابية وعدم التهاون فيما يضر أو يؤثر في الصحة العامة وتطهير المواقع أولاً بأول وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.

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