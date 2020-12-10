تتويج الطلاب الفائزين في مسابقة “جُدَدُ الشَمَال” بتعليم جدة

توج مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد الغامدي الطلاب الفائزين في مسابقة ” جُدَدُ الشَمَال ” بالدروع والهدايا التذكارية في الحفل الختامي للمسابقة التي استهدفت الموهوبين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية لبحث وإيجاد حلول تقنية إبداعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه الطلاب في منصات التعليم عن بُعد ” منصة مدرستي “.

وقال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد الغامدي بان طلاب المدارس لديهم إمكانات عالية ومتقدمة من المهارات والمعارف التقنية التي تمكنهم من منافسة اقرانهم على مستوى العالم ، مشيراً الى ان مسابقة ” جُدَدُ الشَمَال ” التي نظمها مكتب التعليم بشمال جدة استقطبت الموهوبين من الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية لإيجاد أفكار وحلول تقنية إبداعية ومبتكرة للتحديات التي تواجههم في منصات التعليم عن بُعد ” منصة مدرستي ” ، حيث قدم الطلاب العديد من الابتكارات النوعية التي تفوق أعمارهم بإيجاد حلول للكثير من التحديات التي واجهتهم ، مؤكداً بان المسابقة حققت أهدافها وتسعى لجان المسابقة لتطويرها في الأعوام القادمة وفق معطيات وتحديات جديدة في مجالات أخرى لاكتشاف الموهوبين في المدارس وتبني مواهبهم .

وشكر ” الغامدي ” المدير العام للتعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي على دعمه اللامحدود لتبني مواهب الطلاب والعمل على ابرازها وتشجيعهم على البذل والعطاء، كما قدم شكره للطلاب واولياء امورهم ولقادة المدارس والمعلمين ولزملائه المشرفين واللجان العاملة في المسابقة على جهودهم المبذولة .

يشار الى ان المسابقة استهدفت الموهوبين من الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس شمال جدة لإيجاد حلول تقنية إبداعية ومبتكرة للتحديات التي قد تواجههم في التعليم عن بُعد- منصة مدرستي – ، والمتمثلة في بناء الافكار وصقلها وتطويرها وتنفيذها ، والعمل على تمكين الطلاب للمشاركة في فرصة تحسين المجتمع بأفكارهم الإبداعية وطاقاتهم في التقنية وإيجاد الحلول ، مع الالتزام بتوفير مساحة آمنة وبيئة تنافسية وبث روح التنافس بين المشاركين ، والعمل تبنى الأفكار ومواءمتها وتكييفها للتطبيق الفعلي داخل المجتمع التعليمي .