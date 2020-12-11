العمود الغامض ظهر بـ”حافة الأرض”.. وإشارة لتمثال “أبو الهول”

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http://almnatiq.net/?p=929592
المناطق - وكالات

بعد ظهوره في أكثر من موقع حول العالم، وفي قارتين هما أوروبا وأميركا الشمالية، تفاجئ سكان مدينة أديلايد الأسترالية بظهور المسلّة المعدنية البراقة في مدينتهم.

ويبلغ طول المسلّة التي ظهرت بأستراليا ثلاثة أمتار، وقد ضمت إحداثيات تشير إلى مواقع مختلفة حول العالم، ومنها تمثال أبو الهول في مصر.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن المتحدث باسم مجلس مدينة أديلايد، قوله، إن السلطات تحقق في أصل المسلّة التي عثر عليها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويأتي الإعلان عن ظهور “الهيكل المعدني الغامض” في أستراليا، بالتزامن مع تواصل جهود الباحثين لفك الغموض الذي يلف هذه الأعمدة المعدنية التي ظهرت في مناطق مختلفة من العالم وآخرها جزيرة “وايت” الإنجليزية.

كما رصد عمود معدني شبيه بذلك الذي ظهر في صحراء يوتا في جبل باين بكاليفورنيا، حيث توافد عدد كبير من الأشخاص لقمة الجبل في أتاسكاديرو لمشاهدة المسلّة المعدنية البراقة التي ظهرت في الموقع بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” نقلا عن “أتاسكاديرو نيوز”، فإن الهيكل الفولاذي المقاوم للصدأ، يبلغ طوله ثلاثة أمتار، بينما يصل عرضه لـ45 سنتيمترا، ويقدّر وزنه بـ90 كيلوغرام.

وكانت وسائل إعلام محلية رومانية قد أشارت إلى أن عمودا معدنيا براقا يبلغ ارتفاعه 4 أمتار شوهد على تل باتكا دواميني في مدينة بياترا نيمت، شمال شرقي رومانيا.

وذهبت بعض الآراء إلى أن الهيكل قد نصب تكريما لفيلم الخيال العلمي”2001: ملحمة الفضاء” للكاتب آرثر سي كلارك، حيث يظهر مجسم شبيه به بالعمل.

ومع إثارة الأعمدة معدنية، فضولا وحيرة واسعين، تبنت مجموعة فنية في ولاية نيو مكسيكو هذه الأعمدة، وقالت إنها معروضة للبيع لمن أراد أن يقتنيها، ولكن هذا الإعلان يصطدم بعدم تفسير كيفية نصبها في مواقع عدة متباعدة حول العالم بفارق زمني محدود.

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