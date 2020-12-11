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آل الشيخ في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: أيها المسلم: احفظ حسناتك وصن دينك، وكف أذيتك عن غيرك، وكن كما قال الفضيل بن عياض: “لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف بمن هو أكرم مخلوق”
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آل الشيخ في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: أيها المسلم: احفظ حسناتك وصن دينك، وكف أذيتك عن غيرك، وكن كما قال الفضيل بن عياض: “لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف بمن هو أكرم مخلوق”

آل الشيخ في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: أيها المسلم: احفظ حسناتك وصن دينك، وكف أذيتك عن غيرك، وكن كما قال الفضيل بن عياض: “لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف بمن هو أكرم مخلوق”

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الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية

الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية
http://almnatiq.net/?p=929594
المناطق - وكالات

انتهك الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي سيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أنه سجّل 4 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، مبينًا أنه جرى متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

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آل الشيخ في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: أيها المسلم: احفظ حسناتك وصن دينك، وكف أذيتك عن غيرك، وكن كما قال الفضيل بن عياض: “لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف بمن هو أكرم مخلوق”
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