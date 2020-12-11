الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية

المناطق - وكالات

انتهك الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي سيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أنه سجّل 4 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، مبينًا أنه جرى متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.